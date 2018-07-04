Приквел "Клана Сопрано" нашёл исполнителя главной роли

Актёру Алессандро Нивола может достаться главная роль в фильме «Многие святые Ньюарка», который будет являться приквелом знаменитого сериала «Клан Сопрано».

Сейчас Нивола ведёт переговоры со студией. Возможно, ему достанется роль персонажа по имени Дики Молтисанти – отец Кристофера Молтисанти. Это харизматичный и опасный человек, который влюбляется в молодую невесту собственного отца, недавно переехавшую из Италии. Действие фильма будет происходить в городе Ньюарк в 60-е годы ХХ века, во времена напряжённых отношений между афроамериканскими и итальянскими бандами, которые вскоре переросли в насилие. Стоит отметить, что Молтисанти сыграл ключевую роль в воспитании юного Тони Сопрано, одного из главных героев оригинального сериала.

«Клан Сопрано» выходил с 1999 по 2007 годы и 21 раз получил премию «Эмми» и 5 раз премию «Золотой глобус». 18 октября 2018 года скончался режиссёр сериала – Дэнни Лейнер, он умер на 58-м году жизни от рака лёгких.

Алессандро Нивола снялся в таких знаменитых фильмах, как «Парк Юрского периода 3», «Неоновый демон» и «Афера по-американски». Широко известен он стал после фильма «Гол!», в котором сыграл роль футболиста Гэвина Харриса.