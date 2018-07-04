Приквел "Клана Сопрано" нашёл исполнителя главной роли

Сегодня, 15:13 \\ Шоу-бизнес

Актёру Алессандро Нивола может достаться главная роль в фильме «Многие святые Ньюарка», который будет являться приквелом знаменитого сериала «Клан Сопрано».

Сейчас Нивола ведёт переговоры со студией. Возможно, ему достанется роль персонажа по имени Дики Молтисанти – отец Кристофера Молтисанти. Это харизматичный и опасный человек, который влюбляется в молодую невесту собственного отца, недавно переехавшую из Италии. Действие фильма будет происходить в городе Ньюарк в 60-е годы ХХ века, во времена напряжённых отношений между афроамериканскими и итальянскими бандами, которые вскоре переросли в насилие. Стоит отметить, что Молтисанти сыграл ключевую роль в воспитании юного Тони Сопрано, одного из главных героев оригинального сериала.

«Клан Сопрано» выходил с 1999 по 2007 годы и 21 раз получил премию «Эмми» и 5 раз премию «Золотой глобус». 18 октября 2018 года скончался режиссёр сериала – Дэнни Лейнер, он умер на 58-м году жизни от рака лёгких.

Алессандро Нивола снялся в таких знаменитых фильмах, как «Парк Юрского периода 3», «Неоновый демон» и «Афера по-американски». Широко известен он стал после фильма «Гол!», в котором сыграл роль футболиста Гэвина Харриса.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Возмущенные люди уходят из зала с фильма "Богемская рапсодия"

Вот уже две недели, как фильм о легендарной группе "Queen" и её основателе Фредди Меркьюри уверенно лидирует в прокате в России и в странах СНГ. Однако, несмотря на положительные отзывы критиков,...

Спецназ ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Силы специального назначения ФСБ РФ получат новый фантастический бронированный...

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Любовный треугольник: Барановская уехала вслед за Максимом Галкиным

Юлия Барановская, как отмечается, уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ