Ирина Нельсон из Reflex обнажила грудь ради подписчиков

Сегодня, 15:10 \\ Шоу-бизнес

Таким образом певица решила поддержать фанатов с наступлением морозов. Она выложила пикантную фотографию на странице в Instagram.

 Ирина Нельсон заметила, что в холодную пору люди начали становиться унылыми и демонстрируют признаки депрессии. Она обратилась к подписчикам с вопросом о способах борьбы с хандрой по этому поводу.

А вот звезда группы Reflex от холода не страдает, что продемонстрировала на снимке. Ради него Ирина Нельсон обнажила грудь, оставив на верхней части тела лишь массивное украшение для шеи и густые локоны волос.

Вместе с голой грудью исполнительница показала и прекрасную физическую форму. Она неоднократно сообщала в соцсети и занятиях спортом, йогой и правильном питании. Так лидер Reflex перед завтраком пьет стакан теплой воды по рецепту индийского врача. Полученными знаниями Ирина Тюрина-Нельсон делится с подписчиками в рамках проекта Life108.


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Автор - Александр Лубяной
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