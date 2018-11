Ирина Нельсон из Reflex обнажила грудь ради подписчиков

View this post on Instagram

Доброе утро мои хорошие! На улице мороз, все вокруг ходят унылые и депрессивные😐😐😐 Как вы избавляетесь от этой хандры? Есть ли у вас какие-нибудь лайфхаки во время холодов и морозов?🙈