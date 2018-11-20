Ирина Нельсон из Reflex обнажила грудь ради подписчиков

Таким образом певица решила поддержать фанатов с наступлением морозов. Она выложила пикантную фотографию на странице в Instagram.

Ирина Нельсон заметила, что в холодную пору люди начали становиться унылыми и демонстрируют признаки депрессии. Она обратилась к подписчикам с вопросом о способах борьбы с хандрой по этому поводу.

А вот звезда группы Reflex от холода не страдает, что продемонстрировала на снимке. Ради него Ирина Нельсон обнажила грудь, оставив на верхней части тела лишь массивное украшение для шеи и густые локоны волос.

Вместе с голой грудью исполнительница показала и прекрасную физическую форму. Она неоднократно сообщала в соцсети и занятиях спортом, йогой и правильном питании. Так лидер Reflex перед завтраком пьет стакан теплой воды по рецепту индийского врача. Полученными знаниями Ирина Тюрина-Нельсон делится с подписчиками в рамках проекта Life108.



