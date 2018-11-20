Жена хоккеиста Овечкина показала идеальные формы в купальнике

18 августа этого года Настасья Шубская родила от Александра Овечкина сына. Уже спустя несколько месяцев жена известного хоккеиста смогла продемонстрировать стройную фигуру.

25-летняя жена хоккеиста Овечкина отдыхает в Майами. В своем Instagram Настасья Шубская опубликовала снимок, сделанный на пляже. На фото жена Овечкина позирует на лежаке, сидя в купальнике. Пользователи заметили не только красоту волн и чистого песчаного пляжа. Большинство комментаторов сразу же обратило внимание на то, что спустя несколько месяцев после родов Шубская прекрасно выглядит в купальнике и совсем не располнела.

Шубская показала стройную фигуру. По мнению комментаторов, девушка имеет идеальные формы, а роды совсем не испортили ее фигуру. В комментариях восторженные пользователи пишут комплименты и хвалят жену хоккеиста за работу над своим телом. За несколько часов снимок собрал почти 25 000 лайков. Многие отмечают, что Александру Овечкину «повезло» с женой-красавицей.