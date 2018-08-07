Дочь Тимати рекламирует бургеры отца

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

Известный российский рэпер Тимати, владелец сети бургерных «Black Star», привлек свою маленькую дочь в семейный бизнес.

Мама Тимати Симона Юнусова, которая очень много времени проводит с внучкой, выложила в Instagram видео, на котором 4-х летняя Алиса Тимуровна есть бургер, приготовленный в папином ресторане. Во время еды девочка хвалит еду и просит всех приходить в ресторан Тимати. Симона Юнусова постоянно делится с своими подписчиками успехами внучки и секретами ее воспитания. Девочка активно занимается балетом, и поэтому бабушка часто радует поклонников записями с ее тренировок. Сама Алиса настроена очень решительно и в будущем планирует танцевать на сцене Большого театра.

Алиса – дочь Тимати и Алены Шишковой, родилась 19 марта 2014 года. Рэпер души не чает в ребенке и уже снял ее в нескольких своих клипах, а также организовал празднование четвертого дня рождения малышки в Пушкинском музее.

Напомним, что летом в Сеть попало видео, где Алиса проявила характер и выбросила телефон отца в море, так как ей не понравилось, что папа вместо того, чтобы пойти с ней купаться, разговаривал по телефону.

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Автор - Анна Андреева
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