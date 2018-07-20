Карина Разумовская прокомментировала финал "Мажора"

Сегодня, 12:49 \\ Шоу-бизнес

Исполнительница одной из главных ролей в популярном сериале «Мажор» прокомментировала трагический финал этой истории.

15 ноября на Первом канале показали последнюю серию третьего сезона «Мажора», где главные герои в конце погибли. Такой поворот событий стал настоящей трагедией для всех поклонников младшего лейтенанта Игоря Соколовского и его возлюбленной капитана Виктории Родионовой. Они очень возмущены и не понимают, зачем понадобилось убивать главных героев.

Актриса Карина Разумовская, исполнившая роль Виктории Родионовой, прокомментировала финал, сказав, что, конечно, такая концовка непривычна для российского кино, где, как правило, в конце фильмов главные герои «живут долго и счастливо». Тем не менее, трагическая развязка сериала была снята очень красиво в стиле Ромео и Джульетты, и стала настоящим шекспировским финалом.

Также она отметила, что с опасением ждала выхода последней серии «Мажора», зная, что поклонники будут очень недовольны. По поводу возможного четвертого сезона Разумовская высказалась однозначно – продолжения не будет. Конечно, если авторам проекта не придет в голову «оживить» их героев, но это вряд ли.

Режиссер третьего сезона Игорь Твердохлебов в прямом эфире в Instagram сообщил, что он хотел бы снять четвертый сезон, однако все зависит не от него, а от Первого канала. Хотя он не уверен, что проект будет продолжен.

«Мажор» — российский остросюжетный детективно-криминальный телесериал с Павлом Прилучным в главной роли. Премьера первого сезона состоялась 15 декабря 2014 года на Первом канале. Всего было снято 3 сезона по 12 серий в каждом.

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Автор - Анна Андреева
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