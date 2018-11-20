Виктория Боня опозорилась из-за танцев с мужчиной в женском купальнике

Экс-звезда шоу «Дом-2» отдыхает на Мальдивах. Боня решила порадовать своих поклонников и записала для них танец под известную песню певицы Бейонсе.

Для ролика Виктория Боня выбрала черно-белый сдельный купальник. Примечательно, что такие же купальники надели и ее друзья. Рядом с Боней танцевала ее подруга-блондинка, а сзади них свои танцевальные «па» демонстрировал итальянец Марко Ферреро.

На мужчине был такой же купальник, что и на Боне с ее подругой. От женщин его отличали лишь шорты, надетые поверх женского наряда. Помимо этого, все танцоры были в туфлях на каблуке.

Вместе со своими друзьями Виктория Боня станцевала под песню Бейонсе. Пользователи не оценили танцевального таланта звезды и отметили, что она двигается, как «бревно». Помимо этого, на видео хейтеры разглядели изъяны фигуры Бони.

По словам комментаторов, из-за танцев с мужчиной в женском купальнике звезда снова опозорилась. Не так давно Боне приписывали роман с Ферреро, однако после его танцев в купальнике многие усомнились в его ориентации.