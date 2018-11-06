Актер из Гарри Поттера изменился до неузнаваемости

Джошуа Хердман, исполнивший роль Грегори Гойла - одного из друзей Драко Малфоя, изменился настолько, что фанаты перестали его узнавать. Образ пухловатого и неопасного юноши он сменил на настоящего брутального спортсмена.

Несмотря на то, что сага о Гарри Поттере закончилась уже 7 лет назад, поклонники продолжают следить за жизнью актеров. Причем в центре их внимания не только те, кто исполнил главные роли, но и те, кто оставался в тени. Одним из таких и является Джошуа Хердман. Известно, что после завершения съемок в фильмах о «Мальчике, Который Выжил», актер не пошел строить дальше свою карьеру в кинематографе.

Молодой человек действительно обладал некоторым количеством лишнего веса, но теперь же он изменился до неузнаваемости. Хердман профессионально занялся единоборствами, пришел в отличную физическую форму и регулярно участвует в соревнованиях. С 2016 года актер выступает в MMA и делает успехи в большом спорте.

Тем не менее, он не полностью забросил актерскую карьеру. В скором времени на экраны выйдет фильм «Робин Гуд», где Джошуа Хердман исполнил одну из ролей второго плана. Кроме того, спортсмен воспитывает маленького сына Моргана.