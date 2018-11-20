Кристина Асмус призналась в поцелуях с Аленом Делоном

Сегодня, 11:40 \\ Шоу-бизнес

Страстная встреча знаменитостей произошла в Париже. Об этом актриса заявила в микроблоге Instagram.

 Кристину Асмус постиг приступ откровенности с подписчиками. Она опубликовала подборку фактов о себе. В конце списка скромно притаилась любопытная новость о связи автора с известным коллегой Аленом Делоном. Кристина Асмус призналась в поцелуях со звездой кино на улицах французской столицы. Она уточнила, что тот момент не состояла в отношениях с мужем - Гариком Харламовым.

 

Публикация содержит и другие факты, которые артистка сочла интересными. Она утверждает, что ориентируется во времени исключительно по дате, пренебрегая днями недели. А при работе с текстом пишет печатными буквами. Как оказалось, Кристина Асмус изредка просыпается раньше будильника и после этого с большим трудом снова погружается в сон. Ещё актриса не любит мясо с кровью, но обожает нежиться в горячей ванне и делать маникюр. От окружающих она отличается хорошей зрительной памятью и красными пятнами на шее при сильном волнении.

Напомним, Кристина Асмус живет в браке с Гариком Харламовым вот уже пять лет. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая родилась в 2014 году.


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А вот и новые факты обо мне: 🤩 🔻 1. Я не ориентируюсь по дням недели, только по числам 🔻 2. Чаще всего я пишу печатными буквами 🔻 3. Если по какой-то причине я проснулась раньше будильника, мне потом очень трудно заснуть..могу час ворочаться.. 🔻 4. Я не смотрю телевизор 🔻 5. Терпеть не могу сырое мясо. Даже стейк люблю сильной прожарки, а это розовенькое по центру меня пугает)))) 🔻 6. Я очень люблю горячую воду; могу подолгу париться в ванной, практически не выключая напор горячей воды 🔻 7. Когда я адски нервничаю, моя шея покрывается красными пятнами 🔻 8. У меня очень хорошая зрительная память 🔻 9. Я сумасшедшая на ухоженных ногтях (могу делать маникюр по 2 раза в неделю 🙄🤯) 🔻 10. Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа (спокуха, с мужем мы тогда вместе не были)) #нормальножеобщались #кактебетакоэ #скандалыинтригирасследования #википедиювпекло #трушныйинстапост 🖖🏻 Ну и традиционнейший вопрос: У вас совпадает что-то со мной?))) 🤪

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Автор - Александр Лубяной
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