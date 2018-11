Кристина Асмус призналась в поцелуях с Аленом Делоном

View this post on Instagram

А вот и новые факты обо мне: 🤩 🔻 1. Я не ориентируюсь по дням недели, только по числам 🔻 2. Чаще всего я пишу печатными буквами 🔻 3. Если по какой-то причине я проснулась раньше будильника, мне потом очень трудно заснуть..могу час ворочаться.. 🔻 4. Я не смотрю телевизор 🔻 5. Терпеть не могу сырое мясо. Даже стейк люблю сильной прожарки, а это розовенькое по центру меня пугает)))) 🔻 6. Я очень люблю горячую воду; могу подолгу париться в ванной, практически не выключая напор горячей воды 🔻 7. Когда я адски нервничаю, моя шея покрывается красными пятнами 🔻 8. У меня очень хорошая зрительная память 🔻 9. Я сумасшедшая на ухоженных ногтях (могу делать маникюр по 2 раза в неделю 🙄🤯) 🔻 10. Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа (спокуха, с мужем мы тогда вместе не были)) #нормальножеобщались #кактебетакоэ #скандалыинтригирасследования #википедиювпекло #трушныйинстапост 🖖🏻 Ну и традиционнейший вопрос: У вас совпадает что-то со мной?))) 🤪