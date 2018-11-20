Кристина Асмус призналась в поцелуях с Аленом Делоном

Страстная встреча знаменитостей произошла в Париже. Об этом актриса заявила в микроблоге Instagram.

Кристину Асмус постиг приступ откровенности с подписчиками. Она опубликовала подборку фактов о себе. В конце списка скромно притаилась любопытная новость о связи автора с известным коллегой Аленом Делоном. Кристина Асмус призналась в поцелуях со звездой кино на улицах французской столицы. Она уточнила, что тот момент не состояла в отношениях с мужем - Гариком Харламовым.

Публикация содержит и другие факты, которые артистка сочла интересными. Она утверждает, что ориентируется во времени исключительно по дате, пренебрегая днями недели. А при работе с текстом пишет печатными буквами. Как оказалось, Кристина Асмус изредка просыпается раньше будильника и после этого с большим трудом снова погружается в сон. Ещё актриса не любит мясо с кровью, но обожает нежиться в горячей ванне и делать маникюр. От окружающих она отличается хорошей зрительной памятью и красными пятнами на шее при сильном волнении.

Напомним, Кристина Асмус живет в браке с Гариком Харламовым вот уже пять лет. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая родилась в 2014 году.



