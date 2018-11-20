Анастасия Волочкова показала архивный снимок с Майей Плисецкой
В своем Instagram балерина вспомнила о том, что 20 ноября – День Рождения известной артистки Майи Плисецкой. Волочкова выразила свою благодарность и посвятила Плисецкой теплые строки.
Анастасия Волочкова показала архивный снимок с Майей Плисецкой. На нем балерины запечатлены во время тренировки. Рядом с Плисецкой Волочкова кажется еще выше, что сразу же заметили хейтеры. В описании к снимку балерина назвала Плисецкую легендой и указала, что она очень ей благодарна за поддержку.
По словам Волочковой, Плисецкая оказывала ей помощь в самые трудные времена. Также она отметила, что балерина передала ей балет «Кармен», наделив ее правом выступать с данной постановкой. Волочкова называет Плисецкую своей наставницей и считает, что знакомство и общение с балериной стало для нее «божьим даром».
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Сегодня день рождения моего наставника и педагога великой русской Балерины Майи Михайловны Плисецкой.🙏🏻 Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания, за балет «Кармен», который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после нее. За человеческую и публичную поддержку в самые тяжелые времена моей жизни.🙏🏻 Это Дар Бога-иметь такого наставника в жизни!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #майяплисецкая #деньрождения #большойтеатр
В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию Волочковой. Одни предположили, что балерина показала архивный снимок с Плисецкой ради привлечения внимания к своей персоне. После черед скандалов с гражданской женой своего отца Волочкова снова оказалась «под прицелом» хейтеров и негативных комментаторов. А снимок с великой балериной Плисецкой, считают юзеры, мог стать попыткой реабилитироваться в глазах общества.