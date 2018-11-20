В своем Instagram балерина вспомнила о том, что 20 ноября – День Рождения известной артистки Майи Плисецкой. Волочкова выразила свою благодарность и посвятила Плисецкой теплые строки.

Анастасия Волочкова показала архивный снимок с Майей Плисецкой. На нем балерины запечатлены во время тренировки. Рядом с Плисецкой Волочкова кажется еще выше, что сразу же заметили хейтеры. В описании к снимку балерина назвала Плисецкую легендой и указала, что она очень ей благодарна за поддержку.

По словам Волочковой, Плисецкая оказывала ей помощь в самые трудные времена. Также она отметила, что балерина передала ей балет «Кармен», наделив ее правом выступать с данной постановкой. Волочкова называет Плисецкую своей наставницей и считает, что знакомство и общение с балериной стало для нее «божьим даром».

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию Волочковой. Одни предположили, что балерина показала архивный снимок с Плисецкой ради привлечения внимания к своей персоне. После черед скандалов с гражданской женой своего отца Волочкова снова оказалась «под прицелом» хейтеров и негативных комментаторов. А снимок с великой балериной Плисецкой, считают юзеры, мог стать попыткой реабилитироваться в глазах общества.