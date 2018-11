Анастасия Волочкова показала архивный снимок с Майей Плисецкой

View this post on Instagram

Сегодня день рождения моего наставника и педагога великой русской Балерины Майи Михайловны Плисецкой.🙏🏻 Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания, за балет «Кармен», который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после нее. За человеческую и публичную поддержку в самые тяжелые времена моей жизни.🙏🏻 Это Дар Бога-иметь такого наставника в жизни!🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #майяплисецкая #деньрождения #большойтеатр