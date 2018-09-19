Герои "Стражей Галлактики" Гурт и Ракета получат собственный проект

Студия «Disney» заинтриговала поклонников героев фильмов «Стражи Галактики» Ракеты и Грута слухом, что для них будет создан отдельный мини-сериал. Такую информацию распространил сайт «That Hashtag».

Скорее всего, новый проект выйдет на стрим-сервисе Disney+. Для этого канала под руководством Кевина Файги уже разрабатываются сериалы о других персонажах «Marvel». Об этом стало известно 19 сентября 2018 года. Первой в очереди стоит история об Алой Ведьме и боге Локи, а позже в Сеть просочилась информация о создании отдельного сериала с Зимним Солдатом и Соколом. Ожидается, что актеры, сыгравшие персонажей в полнометражных фильмах, вернутся к исполнению своих ролей.

В данный момент проекты находятся на разных стадиях реализации. Известно, что только у мини-сериала о Соколе и Зимнем Солдате есть сценарист. Им стал Малкольм Спэллман, известный нам по многосерийной драме «Империя».

Однако авторы публикации на сайте особо подчеркнули, что это всего лишь слухи, поэтому быть уверенными на 100% в том, что проект будет реализован, нельзя. Инсайдеры «Disney» пока никак не подтвердили эту информацию.

Всеобщие любимчики Ракета и Грут (кибернетически модифицированный енот и разумное дерево) впервые появились на большом экране в «Стражах Галактики» в 2014 году. Персонажей озвучили Брэдли Купер и Вин Дизель соответственно. Грут и Ракета должны были вернуться в «Стражах Галактики 3», однако после увольнения Джеймса Ганна с поста режиссера работа над проектом была приостановлена, и его дальнейшая судьба пока неизвестна.