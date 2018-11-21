Нюша сняла на видео трогательное убаюкивание своей дочери

Сегодня, 09:59 \\ Шоу-бизнес

Певица и ее муж Игорь Сивов счастливы и не могут нарадоваться своей малышке, которая появилась на свет примерно две недели назад. Нюша вместе с супругом укачивают дочь под песню, которую для артистки еще давно написал ее отец.

Нюша рассказала, что ее отец написал для нее колыбельную. Когда та только родилась, ее папа записал песню, в которой попытался передать всю свою любовь. Нюша призналась, что она все время слушала эту колыбельную. Теперь же под песню засыпает ее дочь.

Певица сняла на видео трогательное убаюкивание своей дочери. Ролик она опубликовала в своем Instagram. На видео Игорь Сивов держит малышку на руках и постоянно ее целует. Нюша сидит рядом с мужем и дочерью. По словам певицы, в такие трогательные моменты ей трудно сдерживать слезы.

Пользователи оценили трогательное убаюкивание. По мнению комментаторов, Нюша очень счастлива быть матерью и рождение ребенка ее сильно изменило. Поклонники певицы желают ей и ее семье счастья. Некоторые заметили, что Нюша сняла на видео очень трогательный момент, не побоявшись показаться перед камерой без макияжа.

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Автор - Анна Пушкина
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