Брэд Питт рассказал подробности своего развода супруге Уилла Смита

Сегодня, 08:59 \\ Шоу-бизнес

Голливудский актер и теперь холостяк Брэд Питт пришел на шоу супруги Уилла Смита, чтобы раскрыть шокирующие подробности своего скандального развода.

Сообщается, что Брэд Питт впервые откровенно и без цензуры заговорит о своем разводе с актрисой Анджелиной Джоли. Спустя два года после расставания актер пришел в студию программы Red Table Talk и рассказал телеведущей Джаде Пинкетт-Смит о том, как нелегко прошли для него эти годы. Также актер признается, как сейчас живут его дети и что они сами думают о разводе родителей.

Напомним, что ранее в программу Red Table Talk пришла Виктория Бекхэм, которая подтвердила, что не будет гастролировать с оставшимися четырьмя девушками из Spice Girls, несмотря на то, что ее муж попросил отправиться в турне.

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Автор - Светлана Тарабан
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