Барановская доберётся до своей новой «жертвы» Баскова через Фёдорову – поклонники

Сегодня, 12:28 \\ Шоу-бизнес

В безуспешных поисках любви Барановская решила пойти на неожиданные меры.

Барановская недавно приняла участие в показе дизайнера, в чьей одежде она обычно появляется на программе «Модный приговор». На мероприятии, посвящённом модному бренду, мать-одиночка Барановская провела время в компании экс-любовницы Николая Баскова Оксаны Фёдоровой. Поклонники не раз приписывали этим двоим роман, и даже сам Басков, пытаясь убедить почитателей в традиционности своих сексуальных предпочтений не отрицал этот роман. Однако дело дальше не зашло, и в итоге Басков с Фёдоровой остались в добрых приятельских отношениях.

 Фанаты предположили, что хищница Барановская выбрала себе новую «жертву» Баскова и решила добраться до него через его бывшую спутницу. Так, существует мнение, что, сдружившись с Фёдоровой, телеведущая решила подобраться поближе к «золотому голосу». Как известно, роман Баскова с Лопырёвой внезапно закончился, и теперь мужчина холост и одинок как ветер. Поклонники считают, что романом с Басковым Лопырёва сможет «утереть нос» своему бывшему любовнику Галкину, а для «натурального блондина» отношения с Барановской окажутся неплохим пиаром и добавят ещё одно очко в копилку его барышень.

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Автор - Хельга Финская
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