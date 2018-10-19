Роковая женщина стала причиной завершения карьеры группы "Агата Кристи"

Спустя почти десять лет после распада рок-группы «Агата Кристи» сооснователь и бывший участник коллектива Глеб Самойлов рассказал о неожиданной причине случившегося.

Как заявил Самойлов, они с братом Вадимом влюбились в одну и ту же девушку. Подробности он раскрывать не стал, так как они с братом оба женаты. Тем не менее музыкант уточнил, что сказанное им произошло на самом деле, и именно любовный конфликт подтолкнул коллектив к завершению карьеры. При этом было непонятно, шутит рокер или говорит всерьёз. Помимо этого на пресс-конференции музыкант поделился тем, как к нему относились в группе. По словам Самойлова, он чувствовал себя некомфортно и его часто «гнобили».

Ранее Вадим Самойлов озвучил иную версию распада группы. Он сообщил, что «Агата Кристи» прекратила своё существование, так как у участников коллектива сложились разные взгляды на жизнь. Кроме того, Самойлов старший пригласил зрителей на свою новую концертную программу, посвящённую тридцатилетию легендарной группы.

Рок-группа «Агата Кристи» появилась в 1985 году в Свердловске. Сначала коллектив назывался ВИА «РТФ УПИ». Карьера группы завершилась в 2010 году.