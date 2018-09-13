Меган Маркл получила от Елизаветы II строгий выговор

Королева Великобритании недовольна женой своего внука принца Гарри Меган Маркл и требует от последней изменить свое поведение и пересмотреть гардероб.

Королевские инсайдеры поделились информацией, что терпение Елизаветы II лопнуло, и она в жесткой форме потребовала от герцогини Сассекской наконец-то соответствовать высокому положению жены принца и оставить в прошлом привычки одеваться как голливудская звезда. Первый раз королева выражала свое недовольство излишней «звездностью» в стиле Меган еще во время подготовки к свадьбе, которая состоялась 19 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Тогда бабушка жениха не одобрила решение невесты пойти к алтарю в белом платье, так как та уже была один раз замужем. Также в своей первой поездке в графство Чешир герцогиня Сассекская игнорировала правила дресс-кода и не надела шляпку.

Масла в огонь подлил и тот факт, что Меган неоднократно появлялась на публике в одежде самых дорогих мировых брендов и не особо жалует британских дизайнеров, которых она должна поддерживать в силу своего нового статуса представителя королевской семьи.

Также жена Гарри осмеливалась надевать на официальные мероприятия слишком короткие платья и брючные костюмы. Помимо всего, королева обвинила Меган в излишней любви к черному цвету, который у Виндзоров не приветствуется и ассоциируется исключительно с трауром.

Видимо, чаша терпения Елизаветы II переполнилась, и она решила пресечь бесконечные нарушения королевских традиций строптивой экс-актрисой.