Выкидыш, развод с мужем и смерть матери: Азиза рассказала, как после убийства Игоря Талькова ее жизнь превратилась в ад

Певица Азиза смогла подробно рассказать об убийстве Игоря Талькова, из-за которого она покинула сцену на несколько лет. Артистка призналась, что на момент события она была беременна, а позже ее ребенок умер, так и не родившись на свет.

В программе «Судьба человека» Азиза рассказала, что 6 октября 1991 года жизнь ее была разделена на «до» и «после». Прошло уже много лет, а она все также ярко помнит тот день, когда убили Игоря Талькова. Певица призналась, что предчувствовала такую беду, однако ничего не сделала для ее предотвращения. После трагического события в ее жизни появилась черная полоса.

После выступления 5 октября в Питере, Азиза хотела уехать в столицу, но ей сделали предложение выступить с еще одним концертом в «Юбилейном». В момент выстрелов звезда находилась в столовой вместе с директором и еще парочкой артистов. Поднявшись в гримерку, она увидела, как несколько человек избивают ее возлюбленного Игоря Малахова.

В эфире артистка рассказала, что тогда она сильно поругалась с директором Талькова Валерием. Увидев у него в руках пистолет Игоря, певица помчалась за ним в гримерку. Оказалось, Валерий спрятал оружие в сливном бочке в одной из гримерок, которое вскоре нашла Азиза, забрала и пошла назад вдоль коридора. Тогда еще никто не знал, что выстрелы были в сторону Игоря. На пути она встретила своего директора, которая забрала пистолет, - рассказала Азиза в передаче.

Поступило еще одно признание музыкантки — она потеряла ребенка. Это произошло спустя некоторое время после трагедии. Факт беременности никто не знал по двум причинам — был слишком маленький срок, а кроме этого, Азиза просто не любила афишировать свою жизнь. В ее планах было выйти замуж и родить ребенка от Игоря Малахова, однако случилось несчастье — врачи констатировали выкидыш.

Певица говорила, что ее врач из Москвы предлагал послушать сердцебиение ребенка. По прилету в столицу, она решилась наведаться к нему, однако врач был шокирован после обследования. Он сказал, что сердцебиение не наблюдается, ребенок умер. В тот день артистка подумала, что умерла вместе со своим не родившимся на свет малышом. Азиза благодарна за поддержку со стороны своей мамы, которая спасла ее психологическое состояние. После приема врача, певица перестала есть, доведя свой вес до крайне низкого.

Спустя годы на нее обрушился гнев со стороны поклонников Талькова. Они обвиняли ее в причастности к смерти Игоря, хотя она постоянно отрицала такие комментарии. Из-за давления со стороны общества Игорь Малахов начал сильно выпивать, что и стало причиной разрыва любовных с ним связей.

Был период, когда у нее не было работы, ей приходилось заниматься рукоделием и работать преподавателем. И только спустя 27 лет артистка готова говорить об этой ужасной истории людям. Она также смогла помириться с семьей Талькова и даже стала крестной мамой внука убитого Игоря. Кроме этого, Азиза вновь стала выступать на сцене и собирать огромные залы.

Певица рассказала, что сильно переживала об утрате своей матери, ведь она была единственная, кто находилась рядом в самые трудные времена. Азиза тогда села в «Сапсан».

Сейчас она переживает время смирения. Певица понимает, что Игоря Талькова и свою маму уже не вернуть, а значит, нужно двигаться дальше. Сегодня она старается не думать о прошлом, наслаждаться каждой прожитой минутой, проведенной на сцене и за ее пределами.