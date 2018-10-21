Певица Азиза потеряла ребенка после убийства Игоря Талькова

Мало кто знал, что 6 октября 1991 года она не только лишилась коллеги, но также и пережила сильнейший стресс, который повлиял на ее беременность.

В 90-х годах Азиза Мухамедова была одной из самых популярных исполнительниц в мире шоу-бизнеса. Более того, у нее было множество преданных поклонников, которые следили за ее творчеством. Несмотря на это, в ее жизни все равно было много горя. Особенно больно Азизе вспоминать о том, что произошло с ней после убийства ее коллеги Игоря Талькова.

Именно об этом она и рассказала Борису Корчевникову, который является ведущим телепередачи "Судьба человека" и пригласил ее как главную гостью выпуска. Знаменитость рассказала, что в тот день ее попросили выступить на концерте, и она нехотя согласилась. Но она хотела закончить раньше, поэтому попросила поменяться с Тальковым, однако он не согласился.

Азиза сидела в столовой, когда услышала шум. Она выбежала и увидела перед собой такую картину: "Игорь лежит, драка", а "в руках у Валеры, директора Талькова, пистолет". В тот же день половина волос у нее на голове поседела, но даже это не было самой большой трагедией. На приеме у врача певица узнала, что потеряла ребенка, которого вынашивала от своего возлюбленного Игоря Малахова.