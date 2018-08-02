Актер Сергей Астахов рассказал о романе со школьной учительницей

Популярный актер российского театра и кино Сергей Астахов рассказал о том, как познакомился со своей женой. Откровенное интервью актер дал телеканалу «МИР 24».

Он поделился, что его жена была учительницей начальных классов, и они познакомились на дискотеке, куда актер пришел отдохнуть с друзьями. Молодые люди обменялись мобильными телефонами и их роман начал стремительно набирать обороты.

Возлюбленную Астахова зовут Виктория, и она младше его на 16 лет, но эта разница в возрасте совершено не смущает 49-ти летнего актера. Пара живет вместе уже пять лет, однако о походе в ЗАГС пока не думает. По словам актера, он не хочет «ничего такого» и «у него и так все хорошо».

Сергей счастлив, что у него с его второй половинкой «одинаковая скорость», и он очень рад, что в этом они совпали.

Сергей Астахов— российский актёр театра и кино. Известен по сериалу «Институт благородных девиц», где исполнил роль графа Владимира Воронцова. Работал в московских театрах «Et Cetera» и «Сатирикон».