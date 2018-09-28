Счетная палата РФ проверит деятельность Фонда кино

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень подтвердил информацию о планируемой проверке деятельности Фонда кино за последние три года. Проверка запланирована на 2019 год.

С данной инициативой выступил министр культуры РФ Владимир Мединский, на имя которого неоднократно поступали обращения от том, что конкурс на получение госфинансирования всегда выигрывает очень узкий круг людей.

Мень также добавил, что в ходе грядущей проверки будет проанализировано, насколько прозрачной была процедура проведения конкурсов и какова была их доступность. Предполагается, что проверка коснется картин «Легенда о Коловрате», «Движение вверх», «Притяжение», «Лед», «Время первых». Особое внимания комиссия уделит фильму Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Это связано с тем, что ранее русская служба телеканала а «Би-Би-Си» сообщала, что деньги на производство картины были выделены вне конкурса. Сумма составила около 100 миллионов рублей.

Фонде кино к проверке готов. Об этом сообщил глава фонда Вячеслав Тельнов. Он также проинформировал журналистов, что официального письма в организацию еще не поступало, они узнали о будущих проверках из СМИ.

«Фонд кино» — российская федеральная государственная некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Учреждена в 1995 году Правительством Российской Федерации.