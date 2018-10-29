Аните Цой вырезали желчный пузырь из-за соблюдения диет

Певица Анита Цой перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Она утверждает, что проблемы со здоровьем у нее появились из-за соблюдения различных диет.

47-летняя Анита отменила несколько своих выступлений из-за жалоб на здоровье. Дело дошло до того, что ей понадобилось срочное хирургическое вмешательство. Она лежала в одной из московских больниц. Подробности артистка рассказала Елене Малышевой в эфире программы «Жить здорово!».

В беседе Анита поведала, что проходила раньше обследования и результаты были удовлетворительными. За «камнями» она следит уже около семи лет и ничего не предвещало беды. В момент выступления в Краснодарском крае у Аниты появились знакомые ей боли, однако она их перетерпела. Продержалась Анита и 130 километров по неровной дороге, как вдруг она почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Первым делом ее доставили в краснодарскую больницу, а позже ее перевезли на самолете в московскую Боткинскую больницу, в которой женщину и прооперировали.

В ответ на эту историю Малышева дала особые рекомендации по вопросам правильного питания для тех, кто перенес подобную операцию. Елена рассказала, что такие проблемы являются частыми у тех, кто придерживается строгой диеты и контролирует свой рацион питания. К примеру, артистка могла несколько жней питаться одними грейпфрутами.

В конце передачи Анита Цой призвала всех зрителей и своих фанатов воздержаться от подобных мер и следить тщательно за своим здоровьем.