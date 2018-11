Аните Цой вырезали желчный пузырь из-за соблюдения диет

View this post on Instagram

ОБЫЧНОЕ больничное утро. Поймала себя на мысли, что хорошо лежу!☺ Куда-то исчезла суета. Появилось время на сон и на мою личную, музыкальную дозу счастья. Когда один на один со своим музлом и никто тебя не трогает. Скажу честно, петь тяжеловато. Швы болят. Но пение - отличная гимнастика для заживления. Пою, дышу, поставляю кислород к тканям брюшной полости, заставляю работать пресс...и главное - безграничное удовольствие и кайф, которые я получаю от музыки. Короче, мы с моей подругой-гитарой проходим больничные испытания вместе. Есть одно НО, голос с каждой репой становится всё громче, а значит выписка совсем скоро. А я не хочу выписываться! 🙈 Мы бы с гитарой еще б на недельку здесь зависли, попели, песен пописали... Жду сейчас решения врачей, может еще хоть на денек, как думаете?😉🤣 #анитацой #anitatsoy #musically