Аните Цой вырезали желчный пузырь из-за соблюдения диет
Певица Анита Цой перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Она утверждает, что проблемы со здоровьем у нее появились из-за соблюдения различных диет.
47-летняя Анита отменила несколько своих выступлений из-за жалоб на здоровье. Дело дошло до того, что ей понадобилось срочное хирургическое вмешательство. Она лежала в одной из московских больниц. Подробности артистка рассказала Елене Малышевой в эфире программы «Жить здорово!».
В беседе Анита поведала, что проходила раньше обследования и результаты были удовлетворительными. За «камнями» она следит уже около семи лет и ничего не предвещало беды. В момент выступления в Краснодарском крае у Аниты появились знакомые ей боли, однако она их перетерпела. Продержалась Анита и 130 километров по неровной дороге, как вдруг она почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Первым делом ее доставили в краснодарскую больницу, а позже ее перевезли на самолете в московскую Боткинскую больницу, в которой женщину и прооперировали.
В ответ на эту историю Малышева дала особые рекомендации по вопросам правильного питания для тех, кто перенес подобную операцию. Елена рассказала, что такие проблемы являются частыми у тех, кто придерживается строгой диеты и контролирует свой рацион питания. К примеру, артистка могла несколько жней питаться одними грейпфрутами.View this post on Instagram
ОБЫЧНОЕ больничное утро. Поймала себя на мысли, что хорошо лежу!☺ Куда-то исчезла суета. Появилось время на сон и на мою личную, музыкальную дозу счастья. Когда один на один со своим музлом и никто тебя не трогает. Скажу честно, петь тяжеловато. Швы болят. Но пение - отличная гимнастика для заживления. Пою, дышу, поставляю кислород к тканям брюшной полости, заставляю работать пресс...и главное - безграничное удовольствие и кайф, которые я получаю от музыки. Короче, мы с моей подругой-гитарой проходим больничные испытания вместе. Есть одно НО, голос с каждой репой становится всё громче, а значит выписка совсем скоро. А я не хочу выписываться! 🙈 Мы бы с гитарой еще б на недельку здесь зависли, попели, песен пописали... Жду сейчас решения врачей, может еще хоть на денек, как думаете?😉🤣 #анитацой #anitatsoy #musically
В конце передачи Анита Цой призвала всех зрителей и своих фанатов воздержаться от подобных мер и следить тщательно за своим здоровьем.