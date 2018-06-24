Анджелине Джоли не хватает денег на воспитание детей

Знаменитая американская актриса воспитывает шестерых детей. Однако накануне в зарубежных СМИ появилась информация, что голливудская звезда испытывает серьезные финансовые трудности.

Несколько месяцев назад Джоли приняла решение на время отказаться от актерской карьеры и вплотную заняться режиссурой. Однако актриса уже пожалела о своем поступке. Известно, что заработная плата голливудского актера в кадре и режиссера-постановщика не сравнимы. И, по некоторым данным, Анджелина уже сейчас не может обеспечить себе и шестерым детям достойный уровень жизни.

Отмечается, что в настоящий момент женщина ждет, пока ей придет гонорар за участие в съемках фильма «Малефисента-2», который должен составить 25 миллионов рублей. Известно, что первый крупный проект актрисы за последние пять лет. Кроме того, сейчас звезда снова находится в поисках очередного фильма, который принесет ей достойный заработок и поможет содержать семью.

Несмотря на то, что режиссура всегда была страстью Джоли, она вынуждена отказаться от нее, поскольку это занятие не принесет ей больших доходов. Помимо этого, она никак не может прийти к соглашению с Бредом Питтом о том, кто будет опекать детей. А потому высокий заработок актрисе сейчас просто необходим, если дело дойдет до суда.