Бывший участник группы "Deep Purple" Гленн Хьюз приехал в Москву

Британский рок-музыкант Гленн Хьюз открыл гастроли в Москве и выступил на сцене Светлановского зала Дома музыки.

Он исполнил хиты британской рок-группы «Deep Purple», с которой сотрудничал в 1970-е годы. В интервью, данном после концерта «ТАСС», он отметил, что привез в Россию те композиции, которые любят и ждут поклонники.

Во время выступления Хьюз назвал зрителей своей «русской семьей» и сказал, что всех очень любит и счастлив быть с ними в этом прекрасном городе.

Одну из композиций Хьюз посвятил покойному гитаристу Томми Болину, с которым они вместе выступали в «Deep Purple». «Он был мне как брат», - сказал музыкант.

Хьюз выступил совместно с клавишником Йеспером Бо Хансеном, гитаристом Сореном Андерсоном и барабанщика Фером Эскобедо. Хоть музыканты и встретились на одной сцене, но выступали отдельно друг от друга с сольными номерами.

Всего Хьюз исполнил порядка десяти песен, после которых зал взрывался бурными аплодисментами.

Второй концерт музыканта состоится 22 ноября в том же зале в Доме музыки.

Бас-гитарист и вокалист Гленн Хьюз выступал в составе легендарной рок-группы «Deep Purple» в качестве бас-гитариста с 1973 года и до распада коллектива. Он был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе с остальными участниками группы. Впервые музыкант приехал в Росссию в 1993 году и выступил на фестивале в Санкт-Петербурге.

«Deep Purple» - британская рок-группа, считается одной из основательниц хард-рока.