Водонаева назвала Темникову жертвой закомплексованных неудачников

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Известная телеведущая отреагировала на слухи о наркозависимости певицы и заявила, что они не соответствуют действительности.

 На прошлой неделе в сети проходило бурное обсуждение относительно того, как стала выглядеть 33-летняя исполнительница, она же бывшая солистка женского музыкального коллектива "Serebro", Елена Темникова. Недавно она выступала с концертом, после которого в ее адрес посыпались обвинения в употреблении запрещенных веществ.

 Хейтеры аргументировали свои предположения тем, что кожа певицы не выглядела так же безупречно, как обычно выглядит на фотографиях в социальных сетях. Тогда ей пришлось рассказать на всю страну, что она борется с аутоиммунным заболеванием, а потому ее кожа страдает. Именно поэтому за знаменитость заступилась российская телеведущая Алена Водонаева. Тогда же она и сказала, что Темникова стала жертвой закомплексованных неудачников, которые придираются к публичным людям по любой мелочи.

Тем не менее, Водонаева посчитала, что в этом случае было немудро оправдываться, так как это может повлиять на востребованность певицы, а также ее репутацию. Сама же она уже давно не поступает подобным образом, и никому не советует.

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Автор - Мартина Корф
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