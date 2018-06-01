Водонаева назвала Темникову жертвой закомплексованных неудачников

Известная телеведущая отреагировала на слухи о наркозависимости певицы и заявила, что они не соответствуют действительности.

На прошлой неделе в сети проходило бурное обсуждение относительно того, как стала выглядеть 33-летняя исполнительница, она же бывшая солистка женского музыкального коллектива "Serebro", Елена Темникова. Недавно она выступала с концертом, после которого в ее адрес посыпались обвинения в употреблении запрещенных веществ.

Хейтеры аргументировали свои предположения тем, что кожа певицы не выглядела так же безупречно, как обычно выглядит на фотографиях в социальных сетях. Тогда ей пришлось рассказать на всю страну, что она борется с аутоиммунным заболеванием, а потому ее кожа страдает. Именно поэтому за знаменитость заступилась российская телеведущая Алена Водонаева. Тогда же она и сказала, что Темникова стала жертвой закомплексованных неудачников, которые придираются к публичным людям по любой мелочи.

Тем не менее, Водонаева посчитала, что в этом случае было немудро оправдываться, так как это может повлиять на востребованность певицы, а также ее репутацию. Сама же она уже давно не поступает подобным образом, и никому не советует.