Звезда Comedy Woman накануне свадьбы призналась своему супругу о бесплодии

Надежда Ангарская уже 5 лет счастлива в браке с иорданцем Раедом Бани, а в 35 лет она стала матерью — родился сын, которого родители назвали Давидом. Долгое время она не выводила его в свет до тех пор, пока он не вырос. А ведь еще несколько лет назад она не могла мечтать о ребенке. Врачи поставили ей страшный диагноз — бесплодие.

Женщина дала интервью сайту Sobesednik, в котором она высказалась о своем прошлом горе. По ее словам, для каждой этот диагноз очень сложно принять от врачей. Но Ангарская не падала духом и пыталась найти любой способ, чтобы излечиться от этой болезни.

О бесплодии Надежда рассказала своему будущему мужу за пару месяцев до свадьбы. Первая реакция Раеда была возмутительная, однако он поддержал свою любимую и сказал: «Если Аллах даст ребенка — значит, даст. Нет так нет». После новости о беременности супруги были невероятно счастливы.

Некомпетентность медиков проявила себя и в период положения женщины. Врачи делали скрининг и дали неутешительный прогноз. В конечном итоге оказалось, что они ошиблись. После этой истории Надежда призывает всех будущих мам не беспокоиться за свою беременность и не слушать, что говорят «врачи-специалисты». Вопрос о втором ребенка пока не стоит. «Как Бог даст», - говорит артистка. И муж тоже ее в этом поддерживает.

Не смотря на интернациональность семьи, главное — это терпение. По словам Надежды, именно в этом секрет их счастливой жизни. Телефоны у друг друга не проверяют и живут на полном доверии. К тому же, супруга абсолютно ничего не понимает по-арабски.

Сейчас участница Comedy Woman пытается уделять время сольному проекту, который она вскоре представит в Москве. При этом, Ангарская не собирается покидать шоу. Артистка считает, что если тереться на одном месте, то можно покрыться плесенью.