15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

Российский блогер и телеведущая проекта «Орел и Решка. Перезагрузка» Настя Ивлеева получила звание «Онлайн персоны года» на церемонии Weddingawards. Обладательница премии не смогла лично присутствовать на награждении, но дистанционно поблагодарила всех и выразила свою радость. Отсутствие Насти в зале породило ряд шуток, основанных на ее высказывании в проекте «вДудь», когда девушка сообщила интервьюеру, что 15-сантиметровое «достоинство» мужчины – это приговор.

Сначала пошутил другой известный блогер Big Russian Boss, который должен был вручить награду победителю. Открыв конверт с фамилией, он сказал, что приз получит девушка, которая хотела бы статуэтку побольше, а не такую «приговорную». Через какое-то время инициативу перехватил ведущий церемонии Иван Ургант. «К сожалению, Анастасия не смогла присутствовать на сегодняшнем вручении, так как мы находимся в помещении бывшего кинотеатра «35 мм», поэтому она подготовила видеообращение», - сказал телеведущий. Ивлеева отреагировала на все юмором и выразила радость, что «15 сантиметров» до сих пор на слуху.