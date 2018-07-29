"Не умеешь выбирать людей": Рустам Солнцев усомнился в искренности подруг Бузовой

Шоумен считает, что певицу на самом деле никто не любит, и, говоря о восхищении ею, они лишь обманывают публику.

Накануне звезда скандальной телестройки "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал в сети видео, через которое обратился к своей бывшей наставнице, а ныне известной певице Ольге Бузовой. Он похвалил ее за большое шоу, которое она накануне устроила в столичном "Крокус Сити Холл", отдельно отметив ее "спуск в трусах и шторе".

Тем не менее, шоумен усомнился, что все отзывы о прошедшем концерте были не наигранны. В особенности он обратил внимание на высказывания так называемых подруг поющей телеведущей, которые также присутствовали в зале и наблюдали ее выступления. После этого с восторгом о Бузовой отзывались известный продюсер Яна Рудковская и телеведущая Алена Водонаева. Без имени Солнцев упомянул также одну из "подруг" с "Дома-2", которая ранее с ней конфликтовала, и уточнил, что разногласия до сих пор существуют.

Пользователи сети считают, что он говорил ни о ком ином как о Ксении Бородиной. Известно, что Ольга Бузова не всегда с ней ладила, хоть и тесно с ней сотрудничает на протяжении лет. Шоумен усомнился в искренности слов этих светских львиц, резюмируя: "Ты не умеешь выбирать людей".