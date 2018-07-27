Мэнди Мур снова вышла замуж за музыканта

Актриса Мэнди Мур во второй раз вышла замуж, и снова, за музыканта. Новым избранником стал лидер рок-группы Dawes, 33-летний Тейлор Голдсмит.

Событие состоялось 18 ноября в Лос Анджелесе. Согласно информации, предоставленной СМИ, на свадьбу супруги пригласили около 50 человек. Это говорит о том, что торжество проходило втайне от чужих глаз. Официальная часть церемонии прошла на заднем дворе дома Мур, а «банкетная часть» проходила в банкетном зале, расположенном в центре города. На первой фотографии со свадьбы видно, что невеста была одета в белое платье в стиле бохо-шик в дополнении с фатой, обувью и букетом невесты. Снимок был опубликован в социальной страничке Instagram Мэнди Мур с простой надписью в виде даты свадьбы «11/18/18».

Стоит упомянуть о том, что Мэнди и Тэйлор встречались три года перед тем, как они решили пожениться. До встречи с Голдсмитом, звезда фильмов «Это мы» и «Семнадцатилетние» была в браке с другим музыкантом — Райаном Адамсом, с которым она была с 2009 по 2015 год. Через два года Мэнди показала кольцо на безымянном пальце, тем самым, объявив приятную новость своим фанам, что Мур снова выходит замуж.