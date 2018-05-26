Звезда "Дом 2" купила автомобиль за 10 миллионов рублей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова после ухода с телестройки и развода с Антоном Гусевым с каждым днем становится только успешнее и состоятельнее. На днях звезда разместила в Instagram фото, где она сидит в салоне дорогого Bently, купленного за 10 миллионов рублей.

Евгения на данный момент является успешной бизнесвумен и моделью. Также она пробует свои силы как певица. Помимо этого, Феофилактова еще и счастливая мама, которая воспитывает сына Даниэля от бывшего супруга Антона Гусева.

Автомобиль был приобретен девушкой совместно с ее новым молодым человеком. О всех достоинствах покупки она уже успела рассказать в своем микроблоге. Подписчики поспешили поздравить Феофилактову со статусным приобретением, а знающие люди сообщили, что данная машина стоит не менее 10 миллионов рублей. Однако не обошлось и без критики: некоторые упрекнули Евгению в чрезмерной любви к роскоши.

Ранее стало известно, что не так давно Феофилактова купила себе еще одну квартиру за 9 миллионов рублей и сделала в ней шикарный ремонт.

Евгения Феофилактова пришла на «Дом 2» в 2009 году. После многочисленных романов она обрела свое счастье в лице Антонова Гусева, за которого в 2012 году вышла замуж. Однако семейная идиллия продлилось недолго: в 2016 году Гусев ушел от Феофилактовой к другой бывшей участнице скандальной телестройки – Виктории Романец.