Солист группы "Звери" показал поклонникам повзрослевшую дочь

Роман Билык не так часто делится с фанатами чем-то, что касается его семьи, а потому подписчики музыканта ловят каждую частичку информации об этом. На днях поклонники пришли в восторг от опубликованного снимка.

Известно, что лидер группы «Звери» воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Олю и 3-летнюю Зою от жены Марины Королевой. Накануне Роман Билык обновил свой аккаунт в социальной сети Instagram, куда выложил совместную фотографию со старшей дочерью Олей. Фанаты тут же принялись нахваливать девочку, отметив, что она заметно подросла. «Скоро папу по росту догонит», - комментирует один из подписчиков. Также поклонники наперебой хвалили девочку и указывали на то, какая она красавица.

Снимок был сделан в «Гоголь-центре», которым руководит режиссер Кирилл Серебренников, после спектакля. Певец отметил, что представление понравилось и ему, и всем членам его семьи. Он также указал, что на спектакль обязательно стоит сходить как взрослым, так и детям, поблагодарив Серебрянникова за проделанную работу.

Напомним, ранее стало известно, что поп-рок-группа «Звери», на Канском кинофестивале, получила награду за саундтрек к фильму «Лето». Кроме того, Рома Зверь исполнил композицию совместно с Иваном Ургантом.