"Чувства начали гаснуть": Пэрис Хилтон разорвала помолвку с украинским женихом

Певица встречалась с Крисом Зилкой на протяжении двух лет, и за это время успела принять от него предложение руки и сердца. Тем не менее, их отношения не выдержали тест на прочность.

Не так давно СМИ сообщали, что известная 37-летняя певица из США Пэрис Хилтон отложила свадьбу с американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой. Торжество планировалось на ноябрь, однако якобы из-за тщательного планирования супруги не успевали осуществить все свои намерения в отношении него, если бы оно проходило в этом ноябре. Основываясь на этом, звездная пара заявила, что переносит бракосочетание на следующий год и хочет пожениться весной.

Фанаты были ошеломлены такой новостью, однако им не оставалось ничего, как только ждать. Тем не менее, последние события явно не порадовали их, ведь они узнали, что Хилтон разорвала помолвку с женихом. Информацию подтвердили знакомые с парой инсайдеры. Они отметили, что знаменитости встречались на протяжении двух лет, а после их "чувства начали гаснуть". Теперь-то стало ясно, что певица перенесла свадьбы, так как сомневалась в своих чувствах к бойфренду.