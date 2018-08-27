"В 55 рок-н-ролл ушел безвозвратно": Лолиту госпитализировали с концерта в Могилеве

Певице Лолите Милявской стало плохо во время концерта в Могилеве, после чего ее срочно госпитализировали. Ухудшение самочувствия было связано с резким повышением давления.

Лолита приехала с концертом в могилевский Ледовый дворец в Беларуси. Внезапно у нее ухудшилось здоровье и ее в срочном порядке увезли на скорой. Согласно информации, предоставленной порталом «Могилевские ведомости», еще до концерта певице пытались сбить давление, однако это не помогло. Тем не менее, Лолита вышла на сцену, чтобы представить фанатам свой сольный альбом.

Врачи сказали, что это был гипертонический криз. Сейчас она находится в одной из местных могилевских мед учреждений. Относительно прерванного концерта, пока что, не было выдвинуто окончательного решения, - говорит представитель артистки. Они думают над тем, чтобы перенести концерт, тем не менее, насколько это возможно — станет известно недели через две. В случае полной отмены, деньги за билеты будут возвращены.

Лолита принесла свои извинения за такой инцидент. Певица выразилась: «55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно» Милявская рассказала, что во время концерта у нее неожиданно поднялось давление. На сцене она стояла без возможности шевелиться. Поклонники Лолиты надеются на скорейшее ее выздоровление.