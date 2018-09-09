Принц Гарри и Меган Маркл отметили первый семейный юбилей

Время летит очень быстро. Казалось бы, только вчера весь мир с замиранием сердца наблюдал за самой громкой королевской свадьбой этого года и с нетерпением ждал традиционного поцелуя молодоженов принца Гарри и Меган Маркл на крыльце часовни святого Георгия в Виндзоре. Это было 19 мая. И вот вчера самой молодой королевской семье исполнилось полгода.

Событие очень радостное и значимое. За это время в семье герцогов Сассекских успело произойти много хорошего: они съездили в успешный рабочий тур в Австралию, объявили об ожидании первенца, отметили 70-ти летие принца Чарльза и активно влились в работу на благо короны и британского народа.

Вчера, 19 ноября, в свой первый маленький семейный юбилей, Меган и Гарри посетили шоу «Royal Variety Performance», которое традиционно проходит в лондонском театре Палладиум. Герцогиня Сассекская выглядела потрясающе. 37-летняя Меган выбрала платье по фигуре от британского бренда «Safiyaa», который кокетливо подчеркнул ее интересное положение. Из ювелирных украшений на жене принца Гарри были блестящие серьги от ее любимого канадского бренда «Birks Snowstorm».

Royal Variety Performance – это благотворительное мероприятие, которое организовывает благотворительная организация «Royal Variety Charity», покровителем которой является Елизавета II.