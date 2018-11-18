Виктория Боня показала нового бойфренда

Уже по традиции телеведущая отдала предпочтение иностранцу. Вместе с ним она проводит отпуск на Мальдивах.

Буквально несколько дней назад стало известно, что известная российская телеведущая, она же бывшая участница скандального шоу "Дом-2" Виктория Боня решила спрятаться от холодов, которые пришли в Москву, и улетела загорать на Мальдивы. Среди фотографий в официальном Instagram-аккаунте звезды, на которых она показывает, как отдыхает, появилась видеозапись, на которой она запечатлена не в одиночестве, а с неизвестным темноволосым красавцем.









Впрочем, не так уж и долго держалась интрига относительно личности молодого человека. Пользователи сети быстро нашли его страничку в той же социальной сети. Новый друг Бони оказался итальянцем по имени Марко Ферреро. О себе он рассказывает, что является моделью, а также устраивает дизайнерские шоу.

Несмотря на то, что Ферреро младше телеведущей на 11 лет, поклонники все равно выдвинули предположение, что он является ее новым бойфрендом. Он красив и не беден, так что вполне мог понравится ей, считают поклонники.