Звезда сериала "Бедная Настя" прокомментировал слова экс-супруги про алкоголизм, измены и творческий кризис

Актер сериала «Бедная Настя» Дмитрий Исаев впервые поведал о причине известного развода с балериной Инной Гинкевич. Он уверяет, что факты об измене с его стороны не являются правдоподобными.

Дмитрий пробовал себя более чем в 60 ролях, однако все его помнят по сериалу «Бедная Настя», в котором он исполнил роль цесаревича Александра II. После съемок сериала актер являлся настоящей секс-бомбой, тем не менее, он предпочитал не обсуждать свою личную жизнь. Сейчас артист имеет счастливую семью в браке с Оксаной Рожок, а несколько лет назад у него в жизни разворачивалась настоящая драма в лице развода со второй женой Инной, так как балерина обвинила его в предательстве.

В эфире программы «Судьба человека» Дмитрий поведал, что Инна очень сильно помогала ему с карьерой. Она научила его общаться с людьми, находила нужные связи, помогала с репетициями. Но со временем его интерес к ней пропал, а расставание было неизбежным. С Оксаной актер начал встречаться через пол года после разрыва с Инной, что доказывает ее непричастность к разводу. Две девушки, когда-то, дружили вместе, но после скандала их дружеские отношения оборвались.

Если верить словам Инны, бывшая супруга спасла Дмитрия от алкоголизма и от творческого кризиса. Из-за того, что супругу было трудно бороться с проблемами, ей пришлось находить дорогостоящие лекарства. Исаев прокомментировал этот слух, сказав, что все эти лечебные свойства медикаментов являются сплошным мифом, которые, на самом деле, не помогают.

На сегодняшний день Дмитрий полностью избавился от алкогольной зависимости. Он уделяет много времени работе и времяпровождению с дочерьми от первого брачного союза. В 2014 году Оксана родила актеру сына. Дмитрий Исаев сказал, что беременность была для них абсолютной неожиданностью, потому что они планировали строить дом для двоих. Позже он пересмотрел свои взгляды, стал семьянином, принимает много гостей в их новом доме.

Как известно, артист не общается со своей экс-супругой, потому что она затаила обиду на Дмитрия. Не смотря на эти драматические события, актер считает, что развод помог обрести ему личное счастье рядом с Оксаной.