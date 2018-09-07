16-летняя любовница Гуфа могла стать причиной разрыва отношений с Топурией

В социальных сетях обсуждается разрыв отношений между рэпером Алексеем Долматовым, более известным, как Гуф, с солисткой «A-studio» Кети Топурией. Конкретную причину такого события не разглашают, однако в СМИ появилась информация, что музыкант изменял любимой с Яной из города Екатеринбург.

Об их интимной близости рассказала сама Яна, которой, к слову, 18 лет. Она утверждает, что Гуф угрожал ей. Ради своей безопасности она опубликовала личную переписку с артистом и голосовое сообщение, в котором подтверждается факт об измене.

Девушка Яна работает помощником юриста. Вместе с музыкантом она познакомилась в Москве, а когда у рэпера состоялся концерт в Екатеринбурге, тот позвонил ей и попросил показать ему город. По словам девушки, Алексей говорил ей, что ему надоела скучная Топурия и он уже несколько раз пытался порвать с ней отношения.

К слову, на момент их интимных отношений, Яне было всего лишь 16 лет. Она также угрожала, что пришлет Топурии фотоснимки интимного характера, которые доказывают их тесные связи. Не смотря на то, что этот возраст не считается наказуемым по закону за совращение малолетних, фанаты считают, что вряд ли бы такая новость пришлась по душе бывшей девушке Алексея. Кети уже опубликовала в Instagram черно-белое фото, которое означает, что их роману пришел конец.