Душ со змеями: звезды телешоу оказались под угрозой смерти

Как было отмечено, звезды телешоу "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" находились под угрозой смерти из-за ядовитых змей.

Пресмыкающиеся поселились в лагере звезд за несколько дней до начала нового сезона. Авторы передачи журналистам сообщают, что змеи обнаружили для себя убежище в месте, которое было предназначено для банных процедур.

Также стоит отметить, реалити-шоу "I’m A Celebrity" транслируется в Великобритании уже достаточно давно, с августа 2002 года. По замыслу создателей программы, актеры должны отправиться в джунгли и заставляют, где необходимо выполнять задания разного уровня сложности. В 2010 году британский канал ITV, транслирующий шоу, был оштрафован на сумму в 2,6 тысячи долларов за то, что показал убийство дикой крысы в эфире передачи. Ее в скором времени зарезали, но существо умирало в муках в течение полутора минут.

На российском телевидении существовал аналог британскому ток-шоу. Семнадцать лет назад Первый канал выпустил в эфир проект под названием "Последний герой", который являлся одним из самых популярных и успешных за всю историю российского телеканала. Суть проекта заключалась в том6 что шестнадцать человек высадили на острове в архипелаге Бокас-дель-Торо. Участники боролись между собой за то6 чтобы получить значительный денежный приз.