Объявилась внебрачная дочь Александра Серова

Певец Александр Серов появился на телешоу «Пусть говорят» в инвалидном кресле, что говорит о его плохом здоровье. Однако и травма ноги не мешает артисту забыть о своей скандальной славе — девушка Ирина на передаче заявила, что является его родной дочерью, о которой он не знает.

На телевизионной передаче «Пусть говорят» главной темой для обсуждения стала личная жизнь певца. Фанаты его творчества уже запутались, сколько романов за свою жизнь завел Александр Серов. Сначала у него появилась внебрачная дочь, которую певец отказывался признавать, а затем Дарья Друзьяк рассказывала о своих связях с Серовым, а также о своей беременности от него.

В недавнем эфире появилась еще одна предполагаемая его дочь, которую зовут Ирина. Девушка воспитывалась в детском доме. Она уверяет, что Александр является ее настоящим папой. Эмоции по этому поводу у зрителей разделились — большинство считают, что девушка просто хочет нажиться на скандале с артистом, однако сам Александр так не считает, увидев в ней умную и образованную девушку, которая серьезно хочет изучить свои корни и понять, кто ее настоящие родители. Музыкант напомнил, что в 70-х годах он не стал еще звездой, но тем не менее это не помешало ему быть популярным среди женщин. В Киеве у него была бурная половая жизнь и он не отрицает того факта, что в столице Украины могло произойти какое-то знакомство, которое, в последствии, могло стать причиной появления дочери. В то же время, зрители обратили внимание на внешнее сходство Ирины с ее предполагаемым отцом.

На телешоу также присутствовала единственная законная дочка певца — Мишель. Она также устала от скандалов, связанных с отцом, однако предполагаемая сестра произвела на нее хорошее впечатление. В эфире дочь Серова поделилась своими мечтами о том, что хотела бы старшую сестру. Она также подчеркнула, что на передаче они разбирали очень важный семейный вопрос, по этому Мишель не хотела упоминать каких-либо других девушек, которые пытались доказать связь с ее отцом.

Пока что не известно, является ли Ирина настоящей наследницей Александра Серова, или это очередной блеф ради наживы. Известно лишь то, что музыкант имеет большой опыт с теми, кто пытается получить славу таким образом и с легкостью может вычислить мошенницу.