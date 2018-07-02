Хогвартс и волшебство: Souloud и Томас Мраз выпустили новый клип

Souloud и Томас Мраз сняли совместный клип на песню «Магия», полный отсылок к фантастическому миру Гарри Поттера. Клип был опубликован 19 ноября на официальном YouTube-канале музыканта.

Режиссёром видео стала Мария Маковская, которая ранее работала с Томасом в «Lono» и «Ultraviolet». В тексте песни есть строки про факультеты Хогвартса, крестражи, Василиска, кровь единорога и многие другие упоминания Гарри Поттера. Томас Мраз выступил в клипе в роли страдальца, чья любимая девушка ушла к другому – Souloud. Большинство зрителей радушно приняли видео.

Как сообщил Souloud, он очень любит Гарри Поттера, часто перечитывал книги и пересматривал фильмы, и даже был влюблён в одну из героинь.

В октябре Томас Мраз выпустил новый альбом «Hangover». Это его первая большая работа после выхода «May 13» в 2016 году. В пластинку вошло 16 композиций. Что касается последних работ Souloud, то в августе у музыканта вышел клип на трек «Самолёты». В видео он вместе со своей подругой путешествует по Таиланду на мотоцикле, они грустят на пляже и обнимаются в горах.