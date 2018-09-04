Одна из "Семейства Кардашьян" показала милую фотографию своей дочери

Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер поделилась трогательным снимком своей дочери в социальной сети.

Известная леди Кайли Дженнер 9 месяцев назад впервые стала мамой. Сегодня она растит свою дочку вместе с бойфрендом, а недавно Кайли приобрела красивый особняк. Не смотря на то, что пара до сих пор не состоит в браке, они нередко показывают свои совместные фотографии своим фанатам.

К примеру, вчера Кайли опубликовала свою фотографию, на которой изображена ее дочка в компании с Трэвисом Скоттом, который ее мило обнимает. Стоит отметить, что несколько раз Трэвис назвал Кайли своей женой, когда тот принимал участие в одном из вечерних телешоу. Нужно подчеркнуть, что известная предпринимательница собственной косметики похвасталась изумительным обручальным кольцом из желтого золота, на котором находятся множества бриллиантов. Некоторые поклонники смеют утверждать, что она уже замужем за рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом. Тем не менее, звездная пара, пока что, не комментирует эти слухи. Не смотря на это, они вместе уже почти 2 года, а заявление о своей беременности Кайли огласила спустя пару месяцев после того, как они начали встречаться.