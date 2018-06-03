Сергей Безруков опубликовал трогательной фото с подросшей дочерью

Российский актер театра и кино Сергей Безруков поделился с фанатами трогательным снимком со своей младшей дочерью Машей. На фотографии видно, что девочка уже подросла. Это отметили и фанаты, придя в восторг от кадра.

Сергей Безруков обновил свой аккаунт в социальной сети Instagram, опубликовав снимок, где он с двухлетней дочерью Марией присутствует на открытии большого детского фестиваля в Московском Губернском театре. Отмечается, что именно актер является его генеральным партнером. Артист рассказал подписчикам, что дочке понравился «Остров сокровищ», а особенно Джим Хоккинс и Джон Сильвер. Интересно, что в картине роль пирата сыграл сам Безруков.

Поклонники актера были очень рады увидеть малышку после столь значительного перерыва. Многие из них отметили, что девочка сильно выросла с последней фотографии, которой делился с фанатами Безруков. Кроме того, некоторые подчеркнули, что Маша становится все больше похожа на маму. Счастливый отец отметил, что девочке очень понравилась атмосфера мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что Анна Матисон, жена Безрукова, в настоящий момент находится в положении. И скоро в семье артистов станет на одного больше. О ее беременности стало известно весной 2018 года.