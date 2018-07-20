Эдите Пьехе не хватило денег на аренду зала для проведения концерта в Петербурге

Известная советская российская эстрадная певица Эдита Пьеха была вынуждена отменить свой концерт в концертном зале "Октябрьский", потому что ей не хватило денег на аренду. Сообщается, что концерт пройдет в ДК им. Горького.

Эдита Пьеха отметила, что не является миллионершей, а потому иногда не может себе позволить все, что захочет. Аренда БКЗ «Октябрьский» вышла для бюджета артистки слишком дорогой. Певица подчеркнула, что столь огромными финансовыми средствами не располагает. Поэтому она перенесла проведение концерта. Он все равно состоится 25 декабря, как и планировалось, но в ДК им. Горького. По словам Эдиты Пьехи, выбранный ею концертный зал – отличное место для подведения итогов уходящего года. Учреждение очень гостеприимно распахнуло перед певицей свои двери, как рассказывает сама артистка.

Также она рассказала, что, несмотря на плохую погоду, чувствует себя хорошо. Дело в том, что певица – метеопат. Любые колебания погодных условий всегда сказываются на ее самочувствии. Однако в настоящий момент Эдита Пьеха полна сил и бодрости. Однако сама певица заявила: «Как же можно себя очень хорошо чувствовать на 82-ом году жизни? Бывает только нормально».