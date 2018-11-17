Родственники начали бороться за наследство умершего Евгения Осина

Как оказалось, певец владел довольно большим объемом имущества, хотя и говорил в последнее время, что у него ничего не осталось, кроме квартиры на улице Демьяна Бедного.

Несколько дней назад СМИ сообщили печальную новость, согласно которой в Москве скончался знаменитый советский и российский певец Евгений Осин. Поклонники помнили его как исполнителя песни "Плачет девушка в автомате". Он умер, оставив после себя многомиллионное наследство.

Не так давно в интервью СМИ исполнитель говорил, что собирается продать свою "трешку", а взамен приобрести жилье поменьше и подешевле. Тогда же он рассказал, что лишен средств к существованию. По этой причине некоторые сделали вывод, что умерший Осин оставил после себя небольшое наследство.

Тем не менее, мнение оказалось ошибочным. О его доходах рассказала близкая знакомая Наталья Штурм. По ее словам, Осин зря жаловался, ведь по Москве у него было еще четыре квартиры. Пока что доказательств этой информации не нашлось, однако родственники уже начали бороться за то, чтобы получить хотя бы часть от оставшихся доходов. Считалось, что деньги у него водились, так как в последнее время его часто приглашали на разные телепередачи, где он рассказывал о своей "тяжелой жизни".

Из родных у покойного артиста осталась сестра Алина, которая часто его навещала, родная дочь Агния, а также внебрачная наследница Анастасия Годунова. Вполне возможно, что именно ей достанутся миллионы отца.