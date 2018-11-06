Меган Маркл заставят взвеситься после рождественского ужина с королевой

Казалось бы, Меган Маркл за семь месяцев пребывания в статусе члена королевской семьи Великобритании должна была пройти все обряды посвящения «фирмы». Оказалось, что все не так просто. После рождественского ужина герцогине Сассекской предстоит взвеситься, почтив таким образом столетнюю традицию королевского дома Виндзоров.

Об этой своеобразной традиции британских монархов рассказали СМИ. Оказывается, все члены семьи должны будут взвеситься до и после рождественского ужина. Это необходимо для того, чтобы королева Елизавета II убедилась, что гости хорошо поели во время праздничного ужина и не уйдут голодными.

Так как традиция берет свое начало со времен царствования короля Эдварда VII, для взвешивания используются старинные весы, которые хранятся в поместье Сандрингем в Норфолке, где королевская семья традиционно проводит рождественские каникулы. Кроме того, для участия в ужине гости должны входить в зал по старшинству. Рождественские прием – это единственный случай, где применяется такой регламент.

Что касается праздничного меню, то гостям сначала подадут традиционную индейку, а затем за послеобеденным чаем они смогут полакомиться гигантским «ледяным» пирогом.

Напомним, что приобщится к такой королевской традиции придется не только Меган, но и ее маме Дории Рэгланд, которую королева пригласила провести рождественские праздники в кругу их семьи. Это говорит только об одном – Виндзоры тепло приняли Меган в свой круг и готовы отступить от протокола и сделать жене Гарри приятный подарок, чтобы в свое первое Рождество в Британии она была рядом не только с мужем, но и с мамой, с которой она очень близка. Раньше чести быть приглашенными к королевскому столу не удостаивался никто из родителей невесток Елизаветы II.