Гарик Мартиросян сравнил творчество Бузовой с ядерной войной

Известный российский комик Гарик Мартиросян размещал на своей странице в социальной сети Instagram ответы на самые популярные вопросы от подписчиков. Несколько из таких оказались про Ольгу Бузову. Комик не упустил шанса, в очередной раз, пошутить над певицей.

Отвечая на вопросы пользователей, Гарик Мартиросян нелестно отозвался о творчестве Ольги Бузовой. Изначально он попросил задавать вопросы на тему музыки. После чего один из подписчиков спросил, нравятся ли ему песни, которые исполняет Бузова. Однако комик ответил довольно уклончиво и указал, что спрашивать нужно о музыке. Некоторые предположили, что таким образом Мартиросян намекает, что сама певица от нее очень далека.

Немного позже кто-то из подписчиков спросил: «Что ужаснее: ядерная война или дуэт Э.Сурового и О.Бузовой?» Здесь уже резидент Comedy Club ответил напрямую, посмеявшись над творчеством Ольги. Он заявил: «После ядерной войны на Земле останутся только тараканы и крысы. После дуэта Бузовой и Сурового на Земле останутся только Бузова и Суворый. Делайте выводы…» В своем ответе комик прибегнул к не очень лестному сравнению песен Бузовой и ядерной войны.

Известно, что певица регулярно становится объектом для шуток. Ранее над Олей шутили Сергей Лазарев и Анастасия Ивлева. Артисты разыграли сценку, где певец исполнил роль священника, а телеведущая – грешницы. В задачу священника входило угадать, кто находится в исповедальне. Ивлева попросила Святого отца отпустить ей все грехи, один из которых заключается в том, что только она считает себя певицей. На что Лазарев ей ответил: «Олечка, я прощаю тебе твои грехи».