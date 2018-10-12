Дэвид Харбор пополнил актёрский состав "Дакки" от Netflix

Американский актёр Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела» снимется вместе с Крисом Хемсвортом в предстоящем фильме «Дакка» от Netflix.

Сюжет картины расскажет об индийском мальчике, сыне влиятельного бизнесмена, попавшем в ловушку похитителей. Наёмник по имени Тайлер Рэйк, в исполнении Криса Хемсворта, получит задание спасти мальчика из плена. Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, наёмнику придётся побороть свои страхи и преодолеть внутренний барьер. Роль Харбора в фильме пока не раскрывается. Также неизвестен остальной актёрский состав, и когда состоится релиз картины. Съёмки фильма будут проходить в Индии и Индонезии до марта 2019 года.

Постановщиком фильма стал Сэм Харгрэйв. Это его первый опыт, раньше он работал каскадёром во многих фильмах киновселенной Marvel. Сценарий напишет Джо Руссо («Мстители: Война бесконечности»), помимо этого совместно с Энтони Руссо он выступит в роли продюсера фильма.

Ранее Дэвид Харбор сообщил о завершении съёмок третьего сезона «Очень странных дел». Премьера продолжения нашумевшего шоу состоится не раньше лета 2019 года.