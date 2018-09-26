Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» уже заработал больше первой части

Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» бьет рекорды в российском кинопрокате. За первые четыре дня (с 15 до 18 ноября) он собрал 828 миллионов рублей. А в первые день выхода картины на большой экран он сделал 85% выручки всех российских кинотеатров, принеся в их кассы сумму в 132 миллиона рублей.

В мировом прокате сиквел «Фантастических тварей» заработал уже более 253 миллионов долларов.

Отметим, что картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» обошла по сборам первый фильм «Фантастические твари и где они обитают», вышедший в 2016 году, который в первый день проката собрал на треть меньше, чем его продолжение в 2018 году. Общие сборы картины тогда составили более 814 миллионов долларов.

Напомним, что в обоих фильмах события происходят в волшебном мире Гарри Поттера, созданном британской писательницей Джоан Роулинг. Однако действия разворачиваются за 50 лет до того, как знаменитый мальчик со шрамом в круглых очках поступил в школу магии и чародейства «Хогвартс».

В фильме снялись актеры Джонни Депп, Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер и другие. Роль директора «Хогвартса» профессора Дамблдора исполнил Джуд Лоу. Режиссером выступил Дэвид Йейтс. Бюджет нового фильма составил 200 миллионов долларов.

Фильм уже посмотрели более 2,6 миллионов человек. Однако в США и Канаде картина показал слабый результат. В Северной Америке сборы за минувшие выходные были на 16% ниже, чем два года назад, и их сумма составляет 62,2 миллиона долларов, хотя студия Warner Bros. рассчитывала примерно на $65 млн.

Кроме России рекордов по просмотру «Фантастических тварей 2» показали еще 17 стран.

Уже известно, что Джоан Роулинг думает о написании сценария для третьего фильма. Его выход запланирован на конец 2020 года. В октябре 2016 года писательница подтвердила, что серия будет состоять из пяти картин. Поэтому фанаты вселенной Гарри Поттера могут быть спокойны и счастливо жить в ожидании новых премьер.