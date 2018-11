Яну Рудковскую восхитило новое шоу Ольги Бузовой "Принимай меня"

View this post on Instagram

Аааааааааа!!! Москва!!!! 18.11.18!!! Мы сделали это 💪🏻Спасибо каждому, кто был сегодня! Спасибоооооо ❤💋 Вы моя самая большая награда и поддержка 🥰😘 Мы это сделали вместе #моилюди! Полный Крокус 🙏🏽🙌🏽 Спасибо, что принимаете меня 🥰 Сегодня был самый главный день в моей жизни🤤🥰 Я так никогда не волновалась...Ведь это было мое первое шоу 🤩🤗 Спасибо всем, и каждому по отдельности, что так поддерживали меня! Я видела ваши плакаты, я слышала, как вы пели все песни со мной, и танцевали ❤🕺🏽💃 вы моя сила и моя самая большая любовь 💗 #181118 навсегда в моем ❤ Все, что происходило сегодня, - это все благодаря Вам!!!! 🙏🏻 У нас был сегодня Sold Out 🔥🔥🔥 Я хочу, чтобы вы дальше пошли вместе со мной, и я я обещаю вам, что мы возьмём новые высоты 💪🏻💪🏻💪🏻Ракета запущена 🚀 Меня сейчас переполняют эмоции...вы все видели сами....я счастлива! Я живу для Вас! Вы - моя жизнь 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻#soldout#мысделалиэто#принимайменя#спасибо#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь