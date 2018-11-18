Яну Рудковскую восхитило новое шоу Ольги Бузовой "Принимай меня"

Российская телеведущая и музыкальный продюсер побывала на ее концерте, после чего рассказала подписчикам, что именно ее так затронуло.

Не так давно в Москве проходил концерт известной российской исполнительницы Ольги Бузовой. Это было необычное событие, так как именно на сцене Crocus City Hall она впервые презентовала поклонникам новые песни из своего второго альбома "Принимай меня". В честь этого певица устроила грандиозное шоу с полетами и спецэффектами.

Чтобы полюбоваться зрелищем, в зал пришли не только более семи тысяч подписчиков, но также и коллеги Бузовой. В их числе оказалась и знаменитый продюсер Яна Рудковская. После представления она разместила на личной странице в Instagram пост, с помощью которого рассказала, что ее так восхитило на концерте.









Знаменитость написала, что не может понять, каким образом певице удается так долго удерживать на себе внимание поклонников и завораживать их зрелищем. Также она отметила, что осталась под приятным впечатлением от того, как увидела "летающую Олю". Рудковская посоветовала ей не обращать внимание на хейтеров и просто продолжать работать над собой и идти дальше.