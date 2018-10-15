Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали фанаты за рекламу в Instagram

18-летнюю Стефания Маликову раскритиковали пользователи Сети, которые были возмущены рекламными постами в Instagram-аккаунте молодой девушки.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания является активным пользователем соцсети Instagram, на которую подписано более 450 тысяч фанатов. Девушка также не пренебрегает рекламой в своем аккаунте. Недавно Стефания стала рекламировать крема для улучшения состояния кожи, за что девушку стали критиковать фанаты, которые потребовали, чтобы Стефания отказалась от рекламы продуктов, которыми сама не пользуется.

«Давать советы по уходу за лицом в таком возрасте очень странно», «Про уход за кожей должна писать её мама, а не она, чтобы в 18 лет иметь плохую кожу нужно очень постараться», «Тебе всего 18, зачем какие-то средства? И так красива, молода и свежа!», «Рано тебе еще говорить про крема!!!!... Даже ради наживы за рекламу!», - заявили возмущенные подписчики Стефании Маликовой.