Лебедева не пустили на концерт Ольги Бузовой

В воскресенье, 18 ноября, в московском «Крокус Сити Холл» состоялось грандиозное шоу Ольги Бузовой «Принимай меня», к которому она готовилась полгода. Одним из приглашенных был победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев, однако в последний момент он заявил, что на концерт не пойдет.

Сыровар поделился со своими подписчиками в Instagram, что, к сожалению, не может раскрыть причин своего решения. Он только уточнил что это было «не до конца его решение». Однако по «сторис» поклонники заметили, что Лебедев во время концерта сидел в машине у «Крокуса» и караулил певицу. Судя по всему, встретиться им так и не удалось.

Если встречи с Лебедевым не получилось, то другой бывший молодой человек звезды – Тимофей Майоров, ждал её у служебного выхода с большим букетом алых роз. Судя по видео, Ольга была рада встрече, и молодые люди нежно обнялись.

Напомним, что Бузова и Майоров недолго встречались в 2009 году, однако их роман закончился так же стремительно, как и начался. Однако последнее время в Сети ходят слухи о возможном воссоединении экс-возлюбленных, которые после разрыва продолжили хорошо общаться. Ольга даже пригласила Матвея в шоу «Замуж за Бузову», чтобы он помог ей определиться с выбором.

Ольга Бузова начала свой путь на музыкальный олимп год назад с выступления на небольшой концертной площадке в центре Москвы. Тогда никто не знал, к чему приведет это новое увлечение телеведущей. И вот, в 2018 году все билеты на первый большой сольный концерт Ольги в «Крокусе», который вмещает 7 500 тысяч человек, были раскуплены задолго до «дня икс».

Полуторачасовое шоу, поставленное режиссером Алексеем Голубевым, получилось феерическим, фанаты до сих пор делятся восторженными комментариями в Сети.