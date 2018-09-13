Джессика Честейн скрывала, что 4 месяца назад стала мамой

Актриса Джессика Честейн 4 месяца скрывала, что родила дочку. Девочку, которую она назвала Джульетта, родила суррогатная мама.

Месяц назад в сеть были обнародованы фотографии, где Честейн гуляет по улице с коляской. Из-за того, что ее никто не видел ни разу с округленным животом, поклонники решили, что таким образом она вживается в роль. Но позже ее заметили вместе с мужем Жаном-Луку, которые направлялись в детскую больницу. Исходя из этого замечания, всем стало понятно, что у семьи пополнение.

Журналистам с трудом удалось узнать, что Джессика Честейн стала мамой около четырех месяцев назад, а живот ее не было видно потому, что ее дочку выносила суррогатная мать. Не смотря на то, что все факты стали известны, супруги не комментируют такую новость.

Джессика Честейн привыкла не выставлять на показ свою личную жизнь. Например, в прошлом году она вышла замуж в обстановке, где никто не смог бы как-то узнать об этом торжественном мероприятии. Со своим мужем Жаном-Лука Пасси ди Препозуло они встретились на съемочной площадке во время съемок фильма «Исчезновение Элеанор Ригби». Тогда она успел расстаться с режиссером Недом Бенсоном, с которым она долго состояла в отношениях. Позднее она завела роман с Жаном, с которым она встречалась около пяти лет, после чего они поженились.

Семейные хлопоты не мешают актрисе получать престижные роли и награды за них. Практически каждый год она попадает в список номинантов на «Золотой глобус» или «Оскар». В 2019 году фанаты смогут ее увидеть в фильмах «Люди Икс: Темный феникс» и в сиквеле хоррора «Оно» по мотивам писателя Стивена Кинга.